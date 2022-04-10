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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 10 апреля 2022
Леванте
10.04.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
52'
Х. Луис Моралес (П)
83'
Г. Мелеро (П)
59'
П. Обамеянг
63'
Педри
90+2'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Л. де Йонг
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
М. Пубиль
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
87'
Желтая карточка
Р. Араухо
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
У. Дембеле
84'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Мелеро
83'
80'
Замена
К. Лангле
️️️️
Д. Алвес
Замена
А. Кантеро
️️️️
Р. Везо
76'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Радойя
76'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Х. Кампанья
65'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Марти
65'
63'
ГОЛ! 1:2!
Педри
Пас отдал
Гави
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
57'
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
Пенальти не реализован!
Р. Марти
56'
56'
Замена
Педри
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Луис Моралес
52'
Желтая карточка
Х. Кампанья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Леванте
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-2-2-2
25
Карденас
21
Рубен Везо
21
Поштиго
44
Пьер
22
Радойя
17
Сон
18
Пепелу
20
Кампанья
25
Моралес
9
Марти
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
24
Гарсия
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
6
Гонсалес
21
де Йонг
14
Торрес
10
Дембеле
7
Обамеянг
22
Радойя
10
Барди
10
Барди
22
Радойя
25
Моралес
18
Пубиль
18
Пубиль
25
Моралес
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Мелеро
20
Кампанья
21
Рубен Везо
21
Кантеро
21
Кантеро
21
Рубен Везо
9
Марти
99
Гомес
99
Гомес
9
Марти
10
Алвес
2
Лангле
2
Лангле
10
Алвес
6
Гонсалес
8
Педри
8
Педри
6
Гонсалес
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
24
Траоре
24
Траоре
10
Дембеле
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
Остались в запасе
Леванте
Барселона
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Леванте - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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