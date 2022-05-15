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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Алавес
Леванте - Алавес: обзор матча 15 мая 2022
Леванте
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
53'
О. Дуарте
75'
Р. Марти
90+5'
Х. Луис Моралес
36'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Алавес
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Лежен
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Моралес
90'
+5
Желтая карточка
О. Дуарте
90'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
86'
86'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Желтая карточка
Сон
81'
81'
Замена
Н. Теналья
️️️️
Р. Дуарте
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Э. Барди
80'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
М. Сараччи
76'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Р. Марти
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Марти
75'
71'
Желтая карточка
Э. Мендес
70'
Замена
М. Вальехо
️️️️
П. Понс
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Мальса
66'
Замена
Пепелу
️️️️
А. Кантеро
66'
Желтая карточка
М. Мальса
58'
57'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Джейсон
57'
Замена
Э. Мендес
️️️️
М. де ла Фуэнте
54'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
ГОЛ! 1:1!
О. Дуарте
53'
38'
Желтая карточка
П. Понс
36'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
В. Лагвардия
Желтая карточка
М. Сараччи
35'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
29'
Желтая карточка
Х. Кампанья
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Леванте
80
Pablo Picón
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Томас Мендес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-1-2-2
32
Примо
4
Сараччи
21
Рубен Везо
6
Дуарте
17
Сон
11
Мальса
20
Кампанья
21
Кантеро
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
4-1-1-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
24
Лежен
5
Лагвардия
5
Дуарте
8
Понс
8
Эскаланте
23
Джейсон
11
Риоха
13
Хоселу
24
де ла Фуэнте
10
Барди
21
Мирамон
21
Мирамон
10
Барди
21
Кантеро
18
Пепелу
18
Пепелу
21
Кантеро
4
Сараччи
16
Мелеро
16
Мелеро
4
Сараччи
9
Марти
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Марти
11
Мальса
99
Гомес
99
Гомес
11
Мальса
8
Понс
21
Вальехо
21
Вальехо
8
Понс
5
Дуарте
14
Теналья
14
Теналья
5
Дуарте
23
Джейсон
5
Гарсия
5
Гарсия
23
Джейсон
24
де ла Фуэнте
7
Мендес
7
Мендес
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Леванте
Алавес
80
Pablo Picón
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
80
Pablo Picón
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Леванте - Алавес
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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