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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 03 января 2022
Вильярреал
03.01.2022, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
5 : 0
Завершен
Леванте
8'
Б. Диа
13'
П. Торрес
37'
Ж. Морено
74'
М. Тригерос
79'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Леванте
Замена
Н. Джексон
️️️️
Б. Диа
81'
Замена
Д. Раба
️️️️
Ж. Морено
81'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Й. Пино
79'
78'
Замена
Р. Пьер
️️️️
Э. Барди
78'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. де Фрутос
Желтая карточка
М. Тригерос
76'
ГОЛ! 4:0!
М. Тригерос
Пас отдал
Б. Диа
74'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
73'
Замена
А. Морено
️️️️
М. Гомес
73'
60'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
К. Клер
59'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Мелеро
59'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
Желтая карточка
В. Иборра
50'
48'
Желтая карточка
К. Клер
ГОЛ! 3:0!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Тригерос
37'
ГОЛ! 2:0!
П. Торрес
Пас отдал
В. Иборра
13'
Желтая карточка
С. Орье
10'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
Пас отдал
С. Чуквуэзе
8'
4'
Желтая карточка
Э. Барди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
4
Карло Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
92
Орье
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
22
Диа
3-2-2-2-1
13
Айтор
21
Рубен Везо
6
Дуарте
22
Радойя
18
Пубиль
18
Клер
20
Кампанья
16
Мелеро
19
де Фрутос
10
Барди
9
Марти
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
16
Гомес
5
Морено
5
Морено
16
Гомес
22
Диа
11
Джексон
11
Джексон
22
Диа
7
Морено
19
Раба
19
Раба
7
Морено
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
18
Клер
15
Франкеса
15
Франкеса
18
Клер
10
Барди
44
Пьер
44
Пьер
10
Барди
16
Мелеро
18
Мартинес
18
Мартинес
16
Мелеро
19
де Фрутос
99
Гомес
99
Гомес
19
де Фрутос
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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