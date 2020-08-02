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Симоне Миссироли
Статистика
Симоне Миссироли - статистика
Завершил карьеру
22 мая 1987 (39)
#6 | Полузащитник
191 см
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
32
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
1 : 3
02.08.2020
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
3 : 0
29.07.2020
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1 : 1
26.07.2020
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
СПАЛ
1 : 6
22.07.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2 : 1
19.07.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0 : 4
16.07.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 0
12.07.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
0 : 3
09.07.2020
Удинезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3 : 0
05.07.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
2 : 2
01.07.2020
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3 : 1
28.06.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
0 : 1
23.06.2020
Кальяри
56' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 1
08.03.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1 : 2
22.02.2020
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
15.02.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
СПАЛ
1 : 2
09.02.2020
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
5 : 1
02.02.2020
СПАЛ
1' - 90'
65'
80'
Италия. Серия А, 21 тур
СПАЛ
1 : 3
25.01.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 2
20.01.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 0
12.01.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
05.01.2020
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
21.12.2019
СПАЛ
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 1
15.12.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0 : 1
08.12.2019
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1 : 1
25.11.2019
Дженоа
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
10.11.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0 : 1
04.11.2019
Сампдория
68' - 90'
87'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
31.10.2019
СПАЛ
1' - 71'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
1 : 1
27.10.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
20.10.2019
СПАЛ
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 0
05.10.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
28.09.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1 : 3
25.09.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 0
22.09.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
СПАЛ
2 : 1
15.09.2019
Лацио
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 0
30.08.2019
СПАЛ
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 1 тур
СПАЛ
2 : 3
25.08.2019
Аталанта
1' - 90'
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