Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Смитис - статистика

Завершил карьеру
5 марта 1990 (36), Хаддерсфилд
#12 | Вратарь
189 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
29
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Кардифф
0 : 4
02.04.2022
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Кардифф
2 : 1
16.03.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
0 : 0
12.03.2022
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
05.03.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Кардифф
1 : 0
01.03.2022
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Кардифф
0 : 1
26.02.2022
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
23.02.2022
Кардифф
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
1 : 1
19.02.2022
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
2 : 0
15.02.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
2 : 1
12.02.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
4 : 0
09.02.2022
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Барнсли
0 : 1
02.02.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 1
30.01.2022
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бристоль Сити
3 : 2
22.01.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 1
15.01.2022
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 1
02.01.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Борнмут
3 : 0
30.12.2021
Кардифф
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
11.12.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Кардифф
2 : 3
04.12.2021
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лутон Таун
1 : 2
27.11.2021
Кардифф
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
0 : 1
24.11.2021
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 2
20.11.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
2 : 1
06.11.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
0 : 1
03.11.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сток Сити
3 : 3
30.10.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 2
23.10.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Фулхэм
2 : 0
20.10.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
3 : 0
17.10.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
0 : 1
02.10.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
0 : 4
28.09.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкберн
5 : 1
25.09.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
0 : 1
18.09.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ковентри
1 : 0
15.09.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
12.09.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
1 : 2
28.08.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
3 : 1
21.08.2021
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.08.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкпул
0 : 2
14.08.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Кардифф
1 : 1
07.08.2021
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+