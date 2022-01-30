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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ноттингем Форест
Кардифф - Ноттингем Форест: обзор матча 30 января 2022
Кардифф
30.01.2022, воскресенье, 19:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
6'
Д. Хагилл
65'
И. Дэвис
90+5'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Ноттингем Форест
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Дэвис
Пас отдал
Д. Гарнер
Желтая карточка
Р. Уинтл
83'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
82'
80'
Замена
Кафу
️️️️
С. Кук
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Хагилл
70'
68'
Замена
К. Силва
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:0!
И. Дэвис
65'
59'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Ваттерс
57'
Желтая карточка
К. Драме
52'
27'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
П. Нг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-3
12
Смитис
25
МакГиннес
23
Моррисон
45
Даути
16
Драме
38
Нг
20
Дойл
32
Роллс
24
Уинтл
36
Ваттерс
9
Хагилл
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
27
Кук
26
Маккена
3
Лоу
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
11
Граббан
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
36
Ваттерс
39
Дэвис
39
Дэвис
36
Ваттерс
9
Хагилл
17
Коллинс
17
Коллинс
9
Хагилл
4
Коулбэк
10
Силва
10
Силва
4
Коулбэк
27
Кук
88
Кафу
88
Кафу
27
Кук
11
Зинкернагель
9
Дэвис
9
Дэвис
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Кардифф
Ноттингем Форест
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Кардифф - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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