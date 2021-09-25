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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 25 сентября 2021
Блэкберн
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
5 : 1
Завершен
Кардифф
24'
С. Галлахер
32'
Б. Бреретон
45+2'
Б. Бреретон
53'
Т. Долан
90'
Б. Бреретон (П)
58'
Ш. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Кардифф
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Б. Бреретон
90'
89'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Замена
А. Эдун
️️️️
Д. Ротуэлл
83'
81'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Р. Колуилл
58'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Р. Гилс
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Ленихэн
56'
ГОЛ! 4:0!
Т. Долан
Пас отдал
С. Галлахер
53'
46'
Замена
Р. Гилс
️️️️
У. Волкс
ГОЛ! 3:0!
Б. Бреретон
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Т. Долан
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Д. Бакли
24'
8'
Желтая карточка
Э. Флинт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
27
Трэвис
6
Бакли
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
22
Бреретон
20
Галлахер
24
Долан
3
Пикеринг
3-3-1-3
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
6
Волкс
10
Колуилл
19
Мур
38
Нг
3
Баган
26
Ленихэн
17
Картер
17
Картер
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
14
Эдун
14
Эдун
7
Ротуэлл
6
Волкс
3
Гилс
3
Гилс
6
Волкс
10
Колуилл
17
Коллинс
17
Коллинс
10
Колуилл
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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