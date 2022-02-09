Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Питерборо Юнайтед
Кардифф - Питерборо Юнайтед: обзор матча 09 февраля 2022
Кардифф
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
4'
Д. Роллс
39'
Э. Флинт
58'
Д. Хагилл
85'
У. Икпеазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
У. Икпеазу
Пас отдал
Р. Колуилл
85'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Т. Дойл
81'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
76'
Желтая карточка
Р. Уинтл
74'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
71'
60'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Мэрриот
60'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Х. Коулсон
ГОЛ! 3:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
К. Драме
58'
Желтая карточка
П. Нг
52'
46'
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Найт
Желтая карточка
Т. Дойл
44'
ГОЛ! 2:0!
Э. Флинт
39'
32'
Желтая карточка
Б. Мамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Роллс
Пас отдал
И. Дэвис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
23
Джо Уорд
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
20
Дойл
32
Роллс
39
Дэвис
9
Хагилл
3-1-5
19
Мамба
15
Коулсон
5
Эдвардс
8
Норберн
39
Мортон
2
Кент
5
Биверс
7
Фукс
17
Поку
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
20
Дойл
10
Колуилл
10
Колуилл
20
Дойл
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
7
Мэрриот
23
Уорд
23
Уорд
7
Мэрриот
20
Найт
20
Найт
Найт
10
Браун
10
Браун
Найт
15
Коулсон
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
15
Коулсон
Остались в запасе
Кардифф
Питерборо Юнайтед
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Кардифф - Питерборо Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Питерборо Юнайтед
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+