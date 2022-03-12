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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 12 марта 2022
Кардифф
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Престон
85'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
Замена
Д. Баган
️️️️
А. Даути
81'
Желтая карточка
Д. Роллс
71'
Желтая карточка
Д. Хагилл
69'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
И. Дэвис
61'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Т. Дойл
61'
57'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Л. Линдсэй
51'
Желтая карточка
Э. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Смитис
45
Даути
44
Флинт
25
МакГиннес
16
Драме
24
Уинтл
38
Нг
20
Дойл
32
Роллс
39
Дэвис
9
Хагилл
4-4-2
1
Иверсен
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
16
Хьюз
4
Диаби
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Джонсон
44
Поттс
9
Арчер
17
Риис
45
Даути
3
Баган
3
Баган
45
Даути
20
Дойл
10
Колуилл
10
Колуилл
20
Дойл
39
Дэвис
9
Икпеазу
9
Икпеазу
39
Дэвис
6
Линдсэй
8
Маккэнн
8
Маккэнн
6
Линдсэй
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
Остались в запасе
Кардифф
Престон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Кардифф - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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