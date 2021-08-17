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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Кардифф
Питерборо Юнайтед - Кардифф: обзор матча 17 августа 2021
Питерборо Юнайтед
17.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
49'
Х. Берроуз
51'
С. Дембеле
83'
Э. Флинт
90+6'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Кардифф
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Э. Флинт
Пас отдал
Ш. Моррисон
Желтая карточка
Д. Уорд
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Флинт
Пас отдал
М. Пак
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Д. Кларк-Харрис
81'
77'
Замена
М. Харрис
️️️️
Л. Бакуна
77'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Коллинс
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
С. Дембеле
68'
62'
Замена
К. Мур
️️️️
П. Нг
Замена
И. Хэмилтон
️️️️
М. Биверс
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Дембеле
Пас отдал
Д. Кларк-Харрис
51'
ГОЛ! 1:0!
Х. Берроуз
Пас отдал
Д. Кларк-Харрис
49'
45'
Желтая карточка
Э. Флинт
44'
Желтая карточка
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
3
Райан Гилс
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦФ
1-1-5
23
Уорд
23
Дембеле
14
Берроуз
20
Найт
9
Кларк-Харрис
26
Батлер
8
Норберн
3-3-4
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
7
Пак
10
Бакуна
32
Роллс
17
Коллинс
3
Баган
38
Нг
3
Гилс
9
Кларк-Харрис
31
Рэндалл
31
Рэндалл
9
Кларк-Харрис
5
Биверс
48
Хэмилтон
48
Хэмилтон
5
Биверс
23
Дембеле
7
Мэрриот
7
Мэрриот
23
Дембеле
17
Коллинс
10
Колуилл
10
Колуилл
17
Коллинс
38
Нг
19
Мур
19
Мур
38
Нг
10
Бакуна
9
Харрис
9
Харрис
10
Бакуна
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Кардифф
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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