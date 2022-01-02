Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Кардифф
Вест Бромвич - Кардифф: обзор матча 02 января 2022
Вест Бромвич
02.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
48'
К. Робинсон
34'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Кардифф
90'
+3
Желтая карточка
М. МакГиннес
Желтая карточка
Д. Моламби
84'
78'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
У. Волкс
Замена
Д. Моламби
️️️️
К. Робинсон
77'
Красная карточка
А. Моуатт
76'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Кларк
71'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Т. Феллоус
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
Пас отдал
К. Грант
48'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Д. Роллс
27'
Желтая карточка
Р. Гилс
Желтая карточка
К. Бартли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
4
Кипр
5
Кларк
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
20
Моуатт
18
Феллоус
9
Грант
47
Робинсон
4-5-1
12
Смитис
38
Нг
35
Нельсон
25
МакГиннес
44
Флинт
7
Пак
9
Харрис
6
Волкс
32
Роллс
3
Гилс
17
Коллинс
18
Феллоус
19
Диангана
19
Диангана
18
Феллоус
5
Кларк
3
Рич
3
Рич
5
Кларк
47
Робинсон
8
Моламби
8
Моламби
47
Робинсон
6
Волкс
10
Колуилл
10
Колуилл
6
Волкс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кардифф
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Вест Бромвич - Кардифф
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+