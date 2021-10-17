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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Кардифф
Суонси - Кардифф: обзор матча 17 октября 2021
Суонси
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
29'
Д. Патерсон
60'
Ж. Пироэ
74'
Д. Бидуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
У. Волкс
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
85'
84'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Р. Беннетт
81'
80'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Браун
ГОЛ! 3:0!
Д. Бидуэлл
Пас отдал
Д. Патерсон
74'
68'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Л. Бакуна
Замена
О. Нтчам
️️️️
К. Смит
67'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
63'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Патерсон
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
Р. Мэннинг
29'
26'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
2
Итан Лейрд
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
4-3-3
29
Хамер
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
6
Беннетт
26
Ноутон
8
Смит
35
Патерсон
6
Гримес
9
Пироэ
4
Даунс
2
Лейрд
3-2-3-2
12
Смитис
25
МакГиннес
44
Флинт
3
Браун
35
Нельсон
23
Моррисон
32
Роллс
7
Пак
10
Бакуна
3
Гилс
19
Мур
6
Беннетт
5
Кабанго
5
Кабанго
6
Беннетт
8
Смит
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Смит
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
3
Браун
10
Колуилл
10
Колуилл
3
Браун
10
Бакуна
17
Коллинс
17
Коллинс
10
Бакуна
Остались в запасе
Суонси
Кардифф
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Суонси - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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