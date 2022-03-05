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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 05 марта 2022
Куинз Парк Рейнджерс
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
38'
А. Грэй
70'
И. Дэвис
74'
Р. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Колуилл
Желтая карточка
Р. Дикки
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Дэвис
Пас отдал
Д. Баган
56'
Замена
И. Дэвис
️️️️
У. Волкс
56'
Замена
Д. Баган
️️️️
А. Даути
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Маршалл
3
Уоллас
5
Барбе
2
Данн
16
Дикки
28
Одубайо
26
Филд
29
Хендрик
16
Уиллок
10
Хаир
45
Грэй
3-3-2-1-1
12
Смитис
44
Флинт
25
МакГиннес
45
Даути
38
Нг
24
Уинтл
16
Драме
6
Волкс
32
Роллс
10
Колуилл
9
Хагилл
45
Даути
3
Баган
3
Баган
45
Даути
6
Волкс
39
Дэвис
39
Дэвис
6
Волкс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
1
Мерфи Махони
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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