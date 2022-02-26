Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 26 февраля 2022
Кардифф
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
40'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Фулхэм
87'
Желтая карточка
А. Митрович
85'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
79'
Замена
К. Тете
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Р. Уинтл
️️️️
У. Волкс
76'
75'
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Рид
Замена
Д. Баган
️️️️
А. Даути
67'
66'
Желтая карточка
Х. Рид
Замена
И. Дэвис
️️️️
Р. Колуилл
57'
Желтая карточка
Д. Роллс
53'
Желтая карточка
У. Волкс
50'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Смитис
44
Флинт
25
МакГиннес
45
Даути
16
Драме
38
Нг
32
Роллс
20
Дойл
6
Волкс
10
Колуилл
17
Коллинс
4-1-1-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
15
Чалоба
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
45
Даути
3
Баган
3
Баган
45
Даути
6
Волкс
24
Уинтл
24
Уинтл
6
Волкс
10
Колуилл
39
Дэвис
39
Дэвис
10
Колуилл
3
Уильямс
2
Тете
2
Тете
3
Уильямс
6
Рид
17
Онома
17
Онома
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Фулхэм
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+