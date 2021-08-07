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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Барнсли
Кардифф - Барнсли: обзор матча 07 августа 2021
Кардифф
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
54'
М. Пак
69'
Т. Сиббик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Барнсли
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Коллинс
86'
76'
Замена
Я. Мун
️️️️
B. Williams
Замена
К. Мур
️️️️
Л. Бакуна
76'
72'
Замена
К. Одуор
️️️️
Д. Фризер
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сиббик
Пас отдал
Д. Бенсон
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
65'
64'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Р. Палмер
ГОЛ! 1:0!
М. Пак
Пас отдал
Р. Гилс
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
3-3-4
12
Филлипс
25
МакГиннес
44
Флинт
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
17
Коллинс
38
Нг
3
Баган
3
Гилс
3-2-2-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
15
Китчинг
20
2
Бриттан
6
Сиббик
4
Стайлс
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
9
Моррис
10
Бакуна
19
Мур
19
Мур
10
Бакуна
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
17
Коллинс
9
Харрис
9
Харрис
17
Коллинс
28
Фризер
29
Одуор
29
Одуор
28
Фризер
20
4
Мун
4
Мун
20
17
Палмер
19
Бенсон
19
Бенсон
17
Палмер
Остались в запасе
Кардифф
Барнсли
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Кардифф - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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