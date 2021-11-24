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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Халл Сити
Кардифф - Халл Сити: обзор матча 24 ноября 2021
Кардифф
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
15'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Халл Сити
80'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
66'
Замена
R. Williams
️️️️
M. Wilks
Замена
Д. Коллинс
️️️️
И. Дэвис
63'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Мур
63'
Желтая карточка
М. МакГиннес
57'
54'
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
Замена
Д. Роллс
️️️️
У. Волкс
46'
45'
+3
Замена
T. Huddlestone
️️️️
К. Элдер
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Р. Лонгман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
3-4-3
12
Смитис
44
Флинт
35
Нельсон
25
МакГиннес
3
Гилс
7
Пак
10
Бакуна
6
Волкс
38
Нг
39
Дэвис
19
Мур
2-2-1-5
1
Бакстер
20
Элдер
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
12
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
47
Лонгман
21
Смолвуд
5
Доэрти
24
Гривз
6
Волкс
32
Роллс
32
Роллс
6
Волкс
19
Мур
10
Колуилл
10
Колуилл
19
Мур
39
Дэвис
17
Коллинс
17
Коллинс
39
Дэвис
20
Элдер
44
44
20
Элдер
12
14
14
12
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
Остались в запасе
Кардифф
Халл Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Кардифф - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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