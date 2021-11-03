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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 ноября 2021
Кардифф
03.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
37'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Желтая карточка
А. Адома
83'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Доззел
Замена
Д. Роллс
️️️️
У. Волкс
79'
78'
Замена
Д. Болл
️️️️
И. Хаир
54'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
47'
Желтая карточка
Р. Дикки
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
А. Доззел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
7
Kieron Evans
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
37
Chanka Zimba
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-2-1-4
12
Смитис
25
МакГиннес
23
Моррисон
35
Нельсон
6
Волкс
7
Пак
10
Колуилл
7
19
Мур
3
Гилс
38
Нг
3-1-1-5
5
Барбе
2
Данн
28
Одубайо
10
Йохансен
10
Хаир
16
Дикки
45
Грэй
13
Дайкс
21
Доззел
37
Адома
6
Волкс
32
Роллс
32
Роллс
6
Волкс
21
Доззел
10
Амос
10
Амос
21
Доззел
10
Хаир
4
Болл
4
Болл
10
Хаир
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
37
Chanka Zimba
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
37
Chanka Zimba
ЦФ
Остались в запасе
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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