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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкберн
Кардифф - Блэкберн: обзор матча 15 января 2022
Кардифф
15.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
14'
Д. Ротуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Блэкберн
90'
+2
Желтая карточка
Т. Камински
84'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Л. Трэвис
78'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Б. Бреретон
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Драме
78'
76'
Вторая желтая
Р. Ньямб
76'
Желтая карточка
С. Уортон
Желтая карточка
Д. Коллинс
72'
Замена
М. Пак
️️️️
У. Волкс
66'
59'
Желтая карточка
Р. Ньямб
Желтая карточка
П. Нг
59'
56'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
50'
Желтая карточка
Л. Трэвис
42'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
Желтая карточка
К. Драме
41'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
24
Райан Уинтл
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-3-2
12
Смитис
44
Флинт
25
МакГиннес
35
Нельсон
38
Нг
16
Драме
9
Харрис
6
Волкс
32
Роллс
17
Коллинс
24
Уинтл
2-4-1-3
1
Камински
24
Ньямб
6
ван Хеке
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
27
Трэвис
6
Бакли
22
Бреретон
16
Уортон
14
Эдун
30
Хадра
6
Волкс
7
Пак
7
Пак
6
Волкс
16
Драме
10
Колуилл
10
Колуилл
16
Драме
22
Бреретон
4
Айяла
4
Айяла
22
Бреретон
27
Трэвис
4
Джонсон
4
Джонсон
27
Трэвис
Остались в запасе
Кардифф
Блэкберн
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Джоэл Баган
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Кардифф - Блэкберн
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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