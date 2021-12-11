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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Кардифф
Бирмингем Сити - Кардифф: обзор матча 11 декабря 2021
Бирмингем Сити
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
29'
Т. Дини
45+1'
И. Суньич
66'
К. Мур
90+1'
М. МакГиннес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Кардифф
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. МакГиннес
Пас отдал
Д. Роллс
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
90'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
85'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
78'
72'
Желтая карточка
Д. Роллс
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Мур
64'
Замена
У. Волкс
️️️️
М. Пак
Желтая карточка
И. Суньич
63'
60'
Замена
И. Дэвис
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 2:0!
И. Суньич
Пас отдал
Р. МакГри
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
Пас отдал
Р. МакГри
29'
16'
Желтая карточка
К. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Шаркич
28
Сэндерсон
32
Фрэнд
24
Педерсен
4
Робертс
26
Суньич
8
Джеймс
8
МакГри
10
Грэм
14
Дини
25
Хоган
4-3-1-2
12
Смитис
38
Нг
44
Флинт
35
Нельсон
25
МакГиннес
7
Пак
32
Роллс
3
Гилс
10
Колуилл
19
Мур
17
Коллинс
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
7
Пак
6
Волкс
6
Волкс
7
Пак
17
Коллинс
39
Дэвис
39
Дэвис
17
Коллинс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Бирмингем Сити - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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