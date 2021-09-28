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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вест Бромвич
Кардифф - Вест Бромвич: обзор матча 28 сентября 2021
Кардифф
28.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 4
Завершен
Вест Бромвич
5'
К. Грант
56'
К. Нельсон (АГ)
75'
А. Моуатт
82'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вест Бромвич
82'
ГОЛ! 0:4!
М. Филлипс
81'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ливермор
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Моуатт
Замена
Р. Колуилл
️️️️
У. Волкс
75'
Замена
К. Мур
️️️️
М. МакГиннес
67'
62'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Робинсон
62'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Грант
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Нельсон
42'
Желтая карточка
К. Бартли
Желтая карточка
Д. Коллинс
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
А. Рич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
3-2-3-2
12
Филлипс
25
МакГиннес
35
Нельсон
3
Браун
44
Флинт
23
Моррисон
10
Бакуна
6
Волкс
7
Пак
3
Гилс
17
Коллинс
4-1-2-3
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
8
Ливермор
20
Моуатт
3
Рич
9
Грант
9
Хагилл
47
Робинсон
6
Волкс
10
Колуилл
10
Колуилл
6
Волкс
25
МакГиннес
19
Мур
19
Мур
25
МакГиннес
9
Грант
19
Диангана
19
Диангана
9
Грант
8
Ливермор
8
Моламби
8
Моламби
8
Ливермор
47
Робинсон
25
Филлипс
25
Филлипс
47
Робинсон
Остались в запасе
Кардифф
Вест Бромвич
12
Алекс Смитис
ВР
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Кардифф - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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