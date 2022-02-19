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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкпул
Кардифф - Блэкпул: обзор матча 19 февраля 2022
Кардифф
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
49'
Д. Баган
11'
М. Экпитета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Блэкпул
Желтая карточка
П. Нг
85'
Желтая карточка
У. Волкс
82'
75'
Замена
️️️️
С. Хэмилтон
Замена
️️️️
У. Икпеазу
72'
65'
Желтая карточка
Д. Боулер
Желтая карточка
Э. Флинт
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баган
Пас отдал
К. Драме
49'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Экпитета
Пас отдал
Ч. Кирк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
25
Чарли Кирк
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
6
Волкс
20
Дойл
39
Дэвис
9
Хагилл
2-2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
11
Боулер
6
33
Джеймс
12
Йетс
14
Мадин
15
Торнили
21
Экпитета
9
Икпеазу
9
Икпеазу
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Кардифф
Блэкпул
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
19
Шейн Ловери
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
19
Шейн Ловери
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кардифф - Блэкпул
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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