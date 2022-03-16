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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сток Сити
Кардифф - Сток Сити: обзор матча 16 марта 2022
Кардифф
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
39'
Т. Дойл
43'
Д. Хагилл
23'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Сток Сити
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Дойл
88'
75'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
73'
Желтая карточка
Д. Хагилл
68'
68'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Р. Сойерс
59'
Замена
Д. Майя
️️️️
М. Фокс
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
К. Драме
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дойл
Пас отдал
Д. Баган
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Т. Кэмбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Сток Сити
16
Бен Уилмот
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-3-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
32
Роллс
20
Дойл
9
Харрис
9
Хагилл
3-2-3-3
4
Харвуд-Беллис
3
Фокс
14
Тимон
16
Уилмот
17
Честер
8
Бэйкер
7
Аллен
14
Сойерс
23
Кэмбелл
18
Браун
1
Бонхэм
20
Дойл
6
Волкс
6
Волкс
20
Дойл
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
14
Сойерс
8
Вранчич
8
Вранчич
14
Сойерс
23
Кэмбелл
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
3
Фокс
9
Майя
9
Майя
3
Фокс
Остались в запасе
Кардифф
Сток Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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