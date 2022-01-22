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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Кардифф
Бристоль Сити - Кардифф: обзор матча 22 января 2022
Бристоль Сити
22.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 2
Завершен
Кардифф
33'
К. Мартин
63'
К. Мартин
77'
А. Вайманн
31'
Д. Коллинс
90'
М. Ваттерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Кардифф
90'
ГОЛ! 3:2!
М. Ваттерс
Пас отдал
Р. Уинтл
ГОЛ! 3:1!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
77'
Желтая карточка
К. Принг
73'
73'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. МакГиннес
65'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. Коллинс
65'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Т. Дойл
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Семеньо
63'
44'
Желтая карточка
Д. Роллс
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Т. Дойл
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Э. Кинг
28'
23'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
З. Винер
️️️️
Р. Аткинсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-3-1-3
1
О'Лири
3
Принг
5
Аткинсон
26
Калас
4
Массенго
10
Кинг
47
О'Доуда
8
Скотт
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
3-2-4-1
12
Смитис
25
МакГиннес
44
Флинт
35
Нельсон
38
Нг
16
Драме
20
Дойл
32
Роллс
7
Пак
9
Харрис
17
Коллинс
10
Кинг
12
Дасилва
12
Дасилва
10
Кинг
5
Аткинсон
26
Винер
26
Винер
5
Аткинсон
20
Дойл
24
Уинтл
24
Уинтл
20
Дойл
25
МакГиннес
39
Дэвис
39
Дэвис
25
МакГиннес
17
Коллинс
36
Ваттерс
36
Ваттерс
17
Коллинс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кардифф
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Бристоль Сити - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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