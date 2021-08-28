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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 28 августа 2021
Кардифф
28.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
60'
Д. Бентли (АГ)
21'
А. Вайманн
70'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
90'
+4
Замена
А. Скотт
️️️️
А. Вайманн
Желтая карточка
Д. Роллс
87'
81'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Принг
75'
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
Ш. Моррисон
74'
74'
Желтая карточка
А. Семеньо
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Т. Санг
73'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Л. Бакуна
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
66'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Э. Кинг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Бентли
60'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
З. Винер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
3
Райан Гилс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-3-4
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
3
Гилс
10
Санг
3
Баган
19
Мур
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
6
37
Джеймс
4
Массенго
10
Кинг
3
Принг
18
Мартин
5
Аткинсон
18
Вайманн
10
Бакуна
10
Колуилл
10
Колуилл
10
Бакуна
10
Санг
17
Коллинс
17
Коллинс
10
Санг
3
Принг
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Принг
18
Вайманн
8
Скотт
8
Скотт
18
Вайманн
10
Кинг
42
Семеньо
42
Семеньо
10
Кинг
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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