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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Кардифф
Блэкпул - Кардифф: обзор матча 14 августа 2021
Блэкпул
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
52'
Л. Бакуна
86'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Кардифф
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
90'
+2
86'
ГОЛ! 0:2!
К. Мур
Пас отдал
Р. Гилс
82'
Желтая карточка
Д. Баган
77'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
77'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Коллинс
Замена
Ш. Ловери
️️️️
T. John-Jules
76'
Замена
Д. Боулер
️️️️
С. Хэмилтон
64'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
1-1-5
12
Максвелл
6
Коннолли
16
Дугалл
28
36
Кио
29
Гарбатт
22
Хэмилтон
21
Андерсон
3-3-4
12
Филлипс
44
Флинт
23
Моррисон
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
38
Нг
3
Баган
3
Гилс
17
Коллинс
22
Хэмилтон
11
Боулер
11
Боулер
22
Хэмилтон
10
19
Ловери
19
Ловери
10
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
17
Коллинс
19
Мур
19
Мур
17
Коллинс
Остались в запасе
Блэкпул
Кардифф
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
12
Алекс Смитис
ВР
10
Рубин Колуилл
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
10
Рубин Колуилл
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Блэкпул - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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