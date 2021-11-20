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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 20 ноября 2021
Престон
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
2'
Ш. Магуайр
51'
М. МакГиннес
66'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Кардифф
87'
Желтая карточка
Р. Колуилл
87'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Р. Колуилл
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Ш. Магуайр
77'
Замена
Д. Ирл
️️️️
Г. Каннингэм
68'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Р. Ледсон
68'
Желтая карточка
Д. Иверсен
66'
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
Р. Гилс
Желтая карточка
Г. Каннингэм
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
М. МакГиннес
Пас отдал
У. Волкс
46'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
C. Zimba
35'
Желтая карточка
П. Нг
ГОЛ! 1:0!
Ш. Магуайр
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
37
Chanka Zimba
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Престон
32
Джош Ирл
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
8
Каннингэм
5
Бауэр
16
Хьюз
4
ван ден Берг
8
Брауне
4
Ледсон
29
Баркуйзен
8
Маккэнн
24
Магуайр
17
Риис
3-3-1-3
12
Смитис
35
Нельсон
44
Флинт
25
МакГиннес
7
Пак
6
Волкс
3
Гилс
10
Колуилл
38
Нг
39
Дэвис
37
8
Каннингэм
32
Ирл
32
Ирл
8
Каннингэм
4
Ледсон
7
Синклейр
7
Синклейр
4
Ледсон
24
Магуайр
14
Джонсон
14
Джонсон
24
Магуайр
10
Колуилл
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Колуилл
37
17
Коллинс
17
Коллинс
37
Остались в запасе
Престон
Кардифф
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Престон - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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