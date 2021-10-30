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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Кардифф
Сток Сити - Кардифф: обзор матча 30 октября 2021
Сток Сити
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 3
Завершен
Кардифф
9'
Д. Браун
16'
С. Флетчер
46'
С. Флетчер
66'
Р. Колуилл
71'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кардифф
85'
Замена
Э. Флинт
️️️️
Ш. Моррисон
Желтая карточка
С. Сарридж
83'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Д. Томпсон
80'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Браун
74'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
С. Флетчер
74'
71'
ГОЛ! 3:2!
К. Мур
Пас отдал
Р. Гилс
66'
ГОЛ! 3:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
Р. Гилс
Желтая карточка
Г. Суттар
64'
Желтая карточка
Б. Уилмот
62'
57'
Желтая карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 3:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Браун
46'
39'
Желтая карточка
К. Нельсон
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Браун
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Б. Уилмот
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Райан Гилс
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
17
Честер
15
Суттар
16
Уилмот
14
Тимон
2
Смит
7
Аллен
14
Сойерс
15
Томпсон
18
Браун
26
Флетчер
3-2-1-4
12
Смитис
25
МакГиннес
23
Моррисон
35
Нельсон
6
Волкс
10
Бакуна
10
Колуилл
38
Нг
19
Мур
7
3
Гилс
15
Томпсон
8
Вранчич
8
Вранчич
15
Томпсон
26
Флетчер
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
26
Флетчер
18
Браун
9
Сарридж
9
Сарридж
18
Браун
23
Моррисон
44
Флинт
44
Флинт
23
Моррисон
Остались в запасе
Сток Сити
Кардифф
19
Абдалла Сима
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Сток Сити - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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