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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 ноября 2021
Кардифф
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
74'
К. Мур
90+4'
К. Мур
12'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
П. Нг
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Мур
Пас отдал
И. Дэвис
90'
+4
Желтая карточка
У. Волкс
90'
+1
Замена
У. Волкс
️️️️
Л. Бакуна
86'
Желтая карточка
Л. Бакуна
84'
77'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Роллс
74'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. МакГиннес
70'
Желтая карточка
М. МакГиннес
61'
45'
+1
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Холмс
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
9'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
37
Chanka Zimba
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
3-4-3
12
Смитис
25
МакГиннес
44
Флинт
35
Нельсон
32
Роллс
9
Харрис
10
Бакуна
7
Пак
19
Мур
3
Гилс
38
Нг
4-4-1-2
5
Пирсон
12
Лис
6
Колуилл
15
Тоффоло
27
О'Брайен
10
Синани
14
Холмс
6
Хогг
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
10
Бакуна
6
Волкс
6
Волкс
10
Бакуна
25
МакГиннес
10
Колуилл
10
Колуилл
25
МакГиннес
6
Хогг
7
Хай
7
Хай
6
Хогг
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
14
Холмс
37
Корома
37
Корома
14
Холмс
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
37
Chanka Zimba
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
37
Chanka Zimba
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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