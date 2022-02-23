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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 23 февраля 2022
Хаддерсфилд Таун
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
88'
Д. Корома
61'
Т. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Желтая карточка
С. Томас
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
У. Волкс
90'
+2
Желтая карточка
А. Смитис
ГОЛ! 1:1!
Д. Корома
Пас отдал
Д. Роудс
88'
85'
Желтая карточка
Д. Баган
82'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
79'
Желтая карточка
Д. Хагилл
77'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Т. Дойл
76'
Желтая карточка
Т. Дойл
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Холмс
71'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Руффельс
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дойл
Пас отдал
И. Дэвис
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Синани
57'
13'
Желтая карточка
М. МакГиннес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
2-4-1-4
5
Пирсон
12
Лис
13
Расселл
14
Холмс
27
О'Брайен
10
Синани
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
3
Руффельс
20
Тертон
3-3-2-1-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
38
Нг
24
Уинтл
3
Баган
6
Волкс
20
Дойл
39
Дэвис
9
Хагилл
10
Синани
6
Эйтинг
6
Эйтинг
10
Синани
14
Холмс
29
Роудс
29
Роудс
14
Холмс
3
Руффельс
37
Корома
37
Корома
3
Руффельс
20
Дойл
32
Роллс
32
Роллс
20
Дойл
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
Кардифф
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2025.12.16 21:50
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2025.11.13 17:31
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2025.10.13 18:40
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