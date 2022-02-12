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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Кардифф
Миллуолл - Кардифф: обзор матча 12 февраля 2022
Миллуолл
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
73'
М. Уоллес
82'
М. Беннетт
90+2'
Д. Баган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Кардифф
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Баган
Замена
Д. Эванс
️️️️
Б. Афобе
90'
ГОЛ! 2:0!
М. Беннетт
Пас отдал
Д. Сэйвилл
82'
76'
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Дойл
75'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
ГОЛ! 1:0!
М. Уоллес
Пас отдал
С. Мэлони
73'
Замена
М. Беннетт
️️️️
О. Бурк
69'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Б. Митчелл
68'
Желтая карточка
М. Уоллес
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
2
Мэлони
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
20
МакНамара
7
Бурк
23
Афобе
3-3-3-1
12
Смитис
38
Нг
25
МакГиннес
44
Флинт
16
Драме
24
Уинтл
3
Баган
9
Харрис
32
Роллс
20
Дойл
9
Хагилл
23
Афобе
12
Эванс
12
Эванс
23
Афобе
16
Митчелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Митчелл
7
Бурк
10
Беннетт
10
Беннетт
7
Бурк
20
Дойл
6
Волкс
6
Волкс
20
Дойл
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
Остались в запасе
Миллуолл
Кардифф
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Миллуолл - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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