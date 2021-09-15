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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Кардифф
Ковентри - Кардифф: обзор матча 15 сентября 2021
Ковентри
15.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
15'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Кардифф
Красная карточка
Ф. Дабо
90'
+2
Желтая карточка
Г. Хамер
90'
+1
Замена
М. Гудден
️️️️
М. Уогхорн
81'
81'
Замена
K. Evans
️️️️
У. Волкс
Желтая карточка
Т. Кейн
73'
69'
Желтая карточка
К. Мур
Замена
Т. Кейн
️️️️
Я. Матсен
69'
46'
Замена
С. Боуэн
️️️️
Р. Колуилл
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
1-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
29
Уогхорн
17
О'Харе
22
Матсен
25
Дабо
5
МакФадзин
5
Хайам
38
Хамер
3-3-1-3
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
9
Харрис
7
Пак
6
Волкс
10
Колуилл
38
Нг
3
Баган
19
Мур
22
Матсен
34
Кейн
34
Кейн
22
Матсен
29
Уогхорн
24
Гудден
24
Гудден
29
Уогхорн
6
Волкс
7
7
6
Волкс
10
Колуилл
8
Боуэн
8
Боуэн
10
Колуилл
Остались в запасе
Ковентри
Кардифф
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ковентри - Кардифф
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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