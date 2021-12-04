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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Шеффилд Юнайтед
Кардифф - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2021
Кардифф
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90'
М. МакГиннес
61'
М. Гиббс-Уайт
73'
Б. Шарп
75'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 1:3!
М. МакГиннес
Пас отдал
Д. Роллс
90'
87'
Замена
Б. Осборн
️️️️
М. Гиббс-Уайт
80'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
75'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
73'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Коллинс
63'
Замена
У. Волкс
️️️️
И. Дэвис
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Э. Стивенс
Красная карточка
Ш. Моррисон
52'
Желтая карточка
Д. Коллинс
44'
40'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
39
Исаак Дэвис
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-4-2
12
Смитис
25
МакГиннес
23
Моррисон
35
Нельсон
38
Нг
3
Гилс
32
Роллс
7
Пак
9
Харрис
17
Коллинс
39
Дэвис
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Дэвис
6
Бешам
2
Богль
3
Стивенс
10
Норвуд
14
Хурихейн
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
17
МакГолдрик
39
Дэвис
6
Волкс
6
Волкс
39
Дэвис
17
Коллинс
19
Мур
19
Мур
17
Коллинс
10
Гиббс-Уайт
23
Осборн
23
Осборн
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Нил Харрис
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Кардифф - Шеффилд Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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