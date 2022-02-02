Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Кардифф
Барнсли - Кардифф: обзор матча 02 февраля 2022
Барнсли
02.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
71'
У. Икпеазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Кардифф
90'
+2
Желтая карточка
Э. Флинт
Замена
А. Исека
️️️️
Д. Бенсон
77'
Замена
А. Басси
️️️️
Л. Китчинг
77'
72'
Желтая карточка
У. Икпеазу
71'
ГОЛ! 0:1!
У. Икпеазу
Пас отдал
Э. Флинт
66'
Желтая карточка
Т. Дойл
Желтая карточка
Д. Уильямс
64'
63'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Даути
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Кина
62'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
59'
56'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Ваттерс
39'
Желтая карточка
М. МакГиннес
11'
Замена
Э. Флинт
️️️️
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-3-3-1
40
Коллинс
15
Китчинг
5
Андерсен
6
Хелик
21
Вита
6
Гомес
28
Уильямс
4
Стайлс
19
Бенсон
8
Кина
44
3-2-2-3
12
Смитис
23
Моррисон
25
МакГиннес
45
Даути
16
Драме
38
Нг
20
Дойл
6
Волкс
24
Уинтл
36
Ваттерс
9
Хагилл
15
Китчинг
10
Басси
10
Басси
15
Китчинг
19
Бенсон
9
Исека
9
Исека
19
Бенсон
8
Кина
9
Моррис
9
Моррис
8
Кина
23
Моррисон
44
Флинт
44
Флинт
23
Моррисон
36
Ваттерс
39
Дэвис
39
Дэвис
36
Ваттерс
45
Даути
9
Икпеазу
9
Икпеазу
45
Даути
Остались в запасе
Барнсли
Кардифф
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Барнсли - Кардифф
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+