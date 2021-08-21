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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Миллуолл
Кардифф - Миллуолл: обзор матча 21 августа 2021
Кардифф
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 1
Завершен
Миллуолл
66'
Э. Флинт
70'
Э. Флинт
83'
Ш. Моррисон
76'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Миллуолл
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Мур
90'
+1
Желтая карточка
К. Нельсон
86'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
М. Пак
83'
76'
ГОЛ! 2:1!
Б. Афобе
74'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Купер
ГОЛ! 2:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Р. Гилс
70'
70'
Замена
M. Smith
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Р. Гилс
66'
65'
Желтая карточка
Д. Купер
Замена
Р. Гилс
️️️️
М. Харрис
63'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Р. Колуилл
63'
Желтая карточка
Э. Флинт
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
3-2-1-4
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
7
Пак
32
Роллс
10
Колуилл
9
Харрис
10
Санг
3
Баган
19
Мур
3-2-3-1
33
Биалковски
2
Ромео
12
Эванс
2
Мэлони
3
Уоллес
5
Купер
8
Кифтенбельд
6
Сэйвилл
17
Уоллес
23
Афобе
10
Колуилл
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Колуилл
9
Харрис
3
Гилс
3
Гилс
9
Харрис
19
Мур
17
Коллинс
17
Коллинс
19
Мур
5
Купер
11
Мэхони
11
Мэхони
5
Купер
12
Эванс
17
17
12
Эванс
Остались в запасе
Кардифф
Миллуолл
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Уилл Волкс
ЦП
38
Перри Нг
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Миллуолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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