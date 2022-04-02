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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Суонси
Кардифф - Суонси: обзор матча 02 апреля 2022
Кардифф
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 4
Завершен
Суонси
6'
М. Обафеми
57'
Б. Кабанго
78'
Х. Вольф
82'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Суонси
82'
ГОЛ! 0:4!
М. Обафеми
Пас отдал
Х. Вольф
Желтая карточка
Д. Роллс
80'
80'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
78'
ГОЛ! 0:3!
Х. Вольф
Пас отдал
С. Кристи
71'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Патерсон
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Даунс
59'
Желтая карточка
Э. Фишер
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Т. Дойл
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кабанго
Пас отдал
С. Кристи
Желтая карточка
Т. Дойл
39'
29'
Желтая карточка
Х. Вольф
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Обафеми
Пас отдал
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
3-3-3-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
20
Дойл
32
Роллс
9
Харрис
9
Хагилл
4-2-1-4
26
Ноутон
22
Латибодье
29
Кристи
5
Кабанго
4
Даунс
6
Гримес
17
Вольф
35
Патерсон
9
Пироэ
21
Обафеми
1
Фишер
20
Дойл
10
Колуилл
10
Колуилл
20
Дойл
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
35
Патерсон
4
Фултон
4
Фултон
35
Патерсон
Остались в запасе
Кардифф
Суонси
12
Диллон Филлипс
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кардифф - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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