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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Дерби Каунти
Кардифф - Дерби Каунти: обзор матча 01 марта 2022
Кардифф
01.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
85'
У. Икпеазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Дерби Каунти
Желтая карточка
А. Даути
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
У. Икпеазу
Пас отдал
П. Нг
85'
83'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Д. Найт
80'
Желтая карточка
М. Берд
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Баган
78'
75'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Л. Планж
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
66'
62'
Желтая карточка
К. Дэйвис
52'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
46'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
К. Белик
Желтая карточка
И. Дэвис
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
32
Роллс
20
Дойл
39
Дэвис
9
Хагилл
2-1-2-1-5
14
Бирн
33
Дэйвис
5
Белик
18
Берд
12
Найт
11
Моррисон
21
Оллсоп
7
Планж
2
Эбоселе
3
Бьюкэнан
44
Кашин
3
Баган
45
Даути
45
Даути
3
Баган
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
7
Планж
7
Эбиовей
7
Эбиовей
7
Планж
12
Найт
32
Сибли
32
Сибли
12
Найт
5
Белик
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
5
Белик
Остались в запасе
Кардифф
Дерби Каунти
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Кардифф - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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