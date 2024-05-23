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Фредерик Соренсен
Статистика
Фредерик Соренсен - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1992 (34), Роскилле
#4 | Защитник
193 см | 80 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тернана
16
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
75' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
4 : 3
01.05.2024
Тернана
61' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
80' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Тернана
0 : 0
06.04.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Сампдория
4 : 1
01.04.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Тернана
1 : 0
16.03.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Пиза
1 : 0
09.03.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Тернана
1 : 3
02.03.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Палермо
2 : 3
27.02.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Тернана
0 : 0
24.02.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Реджана 1919
0 : 2
17.02.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Тернана
1 : 1
11.02.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Тернана
0 : 1
03.02.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Венеция
1 : 0
27.01.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Тернана
3 : 1
20.01.2024
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
3 : 1
13.01.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Тернана
1 : 1
26.12.2023
Пиза
1' - 90'
46'
Италия. Серия В, 18 тур
Парма
3 : 1
23.12.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
45' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Козенца
1 : 3
02.12.2023
Тернана
1' - 90'
87'
Италия. Серия В, 14 тур
Тернана
1 : 1
26.11.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Специя
2 : 2
12.11.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Тернана
0 : 1
04.11.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 1
29.10.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Тернана
0 : 1
21.10.2023
Брешиа
84' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
2 : 2
07.10.2023
Тернана
63' - 90'
85'
Италия. Серия В, 8 тур
Тернана
3 : 0
30.09.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
85' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Тернана
1 : 1
23.09.2023
Зюйдтироль
81' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Комо
2 : 1
17.09.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Тернана
0 : 0
03.09.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Тернана
0 : 1
30.08.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
2 : 1
27.08.2023
Тернана
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
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