Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Швейцария. Суперлига 2019/2020 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011