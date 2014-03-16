Давиде Москарделли - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Москарделли
|Команда
|Ареццо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Москарделли
|Команда
|Ареццо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|17
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Катания (Катания)
|79'
|26.04.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Парма (Парма)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|29.03.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|90'
|26.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.03.2014
|54' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.03.2014
|66' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.02.2014
|78' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Рома (Рим)
|14.02.2014
|87' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|01.02.2014
|60' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|87'
|26.01.2014
|79' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|19.01.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|06.01.2014
|1' -90'
|Катания (Катания)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|37'
|22.12.2013
|1' -85'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|57'
|15.12.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|30.11.2013
|90' -90'
|Парма (Парма)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Интер (Милан)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|04.11.2013
|70' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Кьево (Верона)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.10.2013
|40' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:4
|Верона (Верона)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:0
|Болонья (Болонья)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Милан (Милан)
|22.09.2013
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.09.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|51'
|01.09.2013
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|41' 52'
|25.08.2013
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Болонья (Болонья)