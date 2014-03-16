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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Болонья
Ливорно - Болонья: обзор матча 16 марта 2014
Ливорно
16.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
46'
М. Бенасси
53'
Паулиньо
86'
Л. Христодулопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Болонья
90'
+3
Желтая карточка
Р. Крхин
87'
Желтая карточка
Г. Гарич
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Христодулопулос
Вторая желтая
И. Эмегара
85'
Желтая карточка
П. Кастеллини
83'
Желтая карточка
Л. Ринаудо
83'
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
М. Бьяджианти
82'
Вторая желтая
И. Мбайе
81'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
73'
Желтая карточка
И. Мбайе
72'
58'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
55'
Желтая карточка
Д. Перес
54'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
М. Антонссон
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
53'
Желтая карточка
И. Эмегара
50'
Замена
И. Эмегара
️️️️
И. Бельфодиль
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Бенасси
Пас отдал
И. Эмегара
46'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
40'
16'
Замена
Г. Гарич
️️️️
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Месба
15
Мбайе
27
Бьяджианти
24
Бенасси
19
Греко
9
Паулиньо
19
Бельфодиль
4-4-2
23
Курчи
3
Морлео
15
Антонссон
14
Натали
17
Мантовани
15
Перес
7
Христодулопулос
33
Коне
21
Крхин
99
Аквафреска
9
Кристальдо
27
Бьяджианти
33
Ринаудо
33
Ринаудо
27
Бьяджианти
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
19
Бельфодиль
11
Эмегара
11
Эмегара
19
Бельфодиль
33
Коне
13
Гарич
13
Гарич
33
Коне
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
15
Антонссон
9
Москарделли
9
Москарделли
15
Антонссон
Остались в запасе
Ливорно
Болонья
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
26
Лука Силигарди
ЦФ
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ливорно - Болонья
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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