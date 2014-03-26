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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 26 марта 2014
Кьево
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
7'
А. Палоски (П)
78'
А. Палоски
89'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
ГОЛ! 3:0!
Л. Ригони
Пас отдал
Д. Дайнелли
89'
Замена
С. Бентивольо
️️️️
П. Хетемай
84'
81'
Желтая карточка
Н. Черубин
Желтая карточка
А. Палоски
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Палоски
78'
72'
Желтая карточка
Ибсон
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Обинна
71'
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Рубин
66'
57'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Р. Бьянки
57'
Замена
Ибсон
️️️️
М. Пациенца
30'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Г. Гарич
21'
Желтая карточка
А. Морлео
Желтая карточка
Л. Ригони
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Палоски
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
15
Диего Перес
ЦП
80
Ибсон
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-1-3-2
22
Агацци
33
Рубин
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
17
Гуаренте
30
Ригони
56
Хетемай
11
Обинна
9
Палоски
3-2-3-2
23
Курчи
14
Натали
3
Черубин
4
Соренсен
13
Гарич
3
Морлео
21
Крхин
7
Христодулопулос
24
Пациенца
99
Аквафреска
9
Бьянки
11
Обинна
27
Лазаревич
27
Лазаревич
11
Обинна
33
Рубин
20
Сардо
20
Сардо
33
Рубин
56
Хетемай
7
Бентивольо
7
Бентивольо
56
Хетемай
13
Гарич
93
Лаксальт
93
Лаксальт
13
Гарич
24
Пациенца
80
Ибсон
80
Ибсон
24
Пациенца
9
Бьянки
9
Кристальдо
9
Кристальдо
9
Бьянки
Остались в запасе
Кьево
Болонья
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кьево - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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