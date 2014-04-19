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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 19 апреля 2014
Ювентус
19.04.2014, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
64'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
89'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Пациенца
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Джовинко
88'
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Исла
81'
80'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
М. Антонссон
74'
Желтая карточка
Э. Фриберг
70'
Замена
Д. Папони
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
М. Исла
64'
53'
Желтая карточка
М. Антонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Архимеде Морлео
(К)
ЛП
24
Микеле Пациенца
ОП
11
Эрик Фриберг
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
80
Ибсон
АП
13
Гиорги Гарич
ПП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
21
Огбонна
14
Кьеллини
22
Исла
21
Пирло
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
12
Льоренте
21
Джовинко
3-2-3-1-1
23
Курчи
3
Черубин
15
Антонссон
4
Соренсен
24
Пациенца
11
Фриберг
13
Гарич
7
Христодулопулос
3
Морлео
80
Ибсон
9
Кристальдо
21
Джовинко
23
Видаль
23
Видаль
21
Джовинко
22
Исла
19
Падоин
19
Падоин
22
Исла
15
Антонссон
93
Лаксальт
93
Лаксальт
15
Антонссон
24
Пациенца
99
Аквафреска
99
Аквафреска
24
Пациенца
80
Ибсон
35
Папони
35
Папони
80
Ибсон
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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