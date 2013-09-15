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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 15 сентября 2013
Удинезе
15.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
85'
А. Ди Натале
71'
А. Диаманти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Л. Муриэль
85'
Замена
П. Зелински
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
84'
79'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Диаманти
Замена
Майкосуэл
️️️️
Налдо
77'
72'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Р. Бьянки
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Диаманти
Желтая карточка
Л. Муриэль
64'
57'
Замена
Д. Перес
️️️️
Ф. Делла Рокка
Замена
И. Бубнич
️️️️
М. Домицци
57'
51'
Желтая карточка
Д. Москарделли
47'
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
40'
Желтая карточка
П. Коне
29'
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-3-1-2
25
Келава
11
Силва
6
Домицци
5
Налдо
5
Данило
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
10
Лаццари
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Муриэль
4-3-1-2
23
Курчи
13
Гарич
15
Антонссон
14
Натали
16
Чех
33
Коне
14
Делла Рокка
24
Пациенца
23
Диаманти
9
Бьянки
9
Москарделли
6
Домицци
18
Бубнич
18
Бубнич
6
Домицци
7
Агьеманг-Баду
10
Зелински
10
Зелински
7
Агьеманг-Баду
5
Налдо
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
5
Налдо
23
Диаманти
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
23
Диаманти
14
Делла Рокка
15
Перес
15
Перес
14
Делла Рокка
9
Бьянки
9
Кристальдо
9
Кристальдо
9
Бьянки
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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