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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 30 ноября 2013
Парма
30.11.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
23'
А. Кассано
10'
П. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
90'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
М. Гобби
89'
84'
Желтая карточка
Г. Гарич
Замена
Амаури
️️️️
Д. Биабиани
82'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Аква
76'
68'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
64'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
М. Маркьонни
57'
54'
Вторая желтая
Ф. Соренсен
Желтая карточка
А. Лукарелли
46'
Желтая карточка
Г. Палетта
35'
33'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
32'
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
А. Кассано
32'
Желтая карточка
М. Кассани
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
Н. Сансоне
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Коне
Пас отдал
Р. Бьянки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
29
Палетта
18
Гобби
6
Лукарелли
6
Кассани
16
Пароло
18
Аква
32
Маркьонни
11
Сансоне
99
Кассано
14
Биабиани
3-2-4-1
23
Курчи
4
Соренсен
15
Антонссон
14
Натали
13
Гарич
3
Морлео
33
Коне
7
Христодулопулос
15
Перес
21
Крхин
9
Бьянки
14
Биабиани
11
Амаури
11
Амаури
14
Биабиани
18
Аква
17
Палладино
17
Палладино
18
Аква
7
Христодулопулос
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Христодулопулос
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
9
Бьянки
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Бьянки
Остались в запасе
Парма
Болонья
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Болонья
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Эннио Тардини
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