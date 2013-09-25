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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 25 сентября 2013
Болонья
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 3
Завершен
Милан
33'
Д. Лаксальт
52'
Д. Лаксальт
62'
Д. Кристальдо
12'
А. Поли
89'
Робиньо
90+2'
И. Абате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
И. Абате
90'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Поли
89'
ГОЛ! 3:2!
Робиньо
Желтая карточка
А. Диаманти
88'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Д. Перес
85'
78'
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Л. Христодулопулос
78'
74'
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Ночерино
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
М. Пациенца
65'
64'
Замена
М. Ньянг
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 3:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
А. Диаманти
62'
Желтая карточка
А. Мантовани
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лаксальт
Пас отдал
Л. Христодулопулос
52'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лаксальт
Пас отдал
Д. Кристальдо
33'
Желтая карточка
М. Пациенца
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Поли
Пас отдал
Робиньо
9'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
36
Лука Лотти
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
3
Морлео
93
Лаксальт
15
Антонссон
17
Мантовани
13
Гарич
24
Пациенца
7
Христодулопулос
15
Перес
23
Диаманти
9
Кристальдо
4-4-2
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
19
Констан
23
Ночерино
34
Де Йонг
23
Бирса
15
Поли
70
Робиньо
21
Матри
7
Христодулопулос
4
Соренсен
4
Соренсен
7
Христодулопулос
15
Перес
21
Крхин
21
Крхин
15
Перес
24
Пациенца
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
24
Пациенца
23
Ночерино
4
Мунтари
4
Мунтари
23
Ночерино
15
Поли
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
15
Поли
23
Бирса
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Бирса
Остались в запасе
Болонья
Милан
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
36
Лука Лотти
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Остались в запасе
36
Лука Лотти
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренато ДальАра
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