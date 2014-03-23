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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 23 марта 2014
Болонья
23.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
77'
Л. Христодулопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
86'
Замена
Нене
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
82'
80'
Замена
А. Ибраими
️️️️
Г. Перицо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Христодулопулос
77'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Р. Бьянки
71'
70'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Э. Фриберг
59'
55'
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
А. Морлео
️️️️
Ч. Натали
46'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Перицо
Желтая карточка
Н. Черубин
40'
15'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-3-2-2
23
Курчи
3
Черубин
15
Антонссон
14
Натали
4
Соренсен
11
Фриберг
13
Гарич
7
Христодулопулос
15
Перес
99
Аквафреска
9
Бьянки
4-3-1-2
1
Аврамов
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
15
Весино
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
14
Натали
3
Морлео
3
Морлео
14
Натали
9
Бьянки
24
Пациенца
24
Пациенца
9
Бьянки
11
Фриберг
9
Кристальдо
9
Кристальдо
11
Фриберг
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
24
Перицо
9
Ибраими
9
Ибраими
24
Перицо
8
Экдаль
7
Нене
7
Нене
8
Экдаль
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Болонья - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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