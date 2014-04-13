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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 13 апреля 2014
Болонья
13.04.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Парма
44'
Н. Черубин
79'
Р. Палладино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
Желтая карточка
Г. Гарич
90'
+2
85'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
А. Морлео
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
Р. Палладино
Пас отдал
Д. Биабиани
Желтая карточка
М. Пациенца
78'
Замена
Д. Перес
️️️️
Э. Фриберг
76'
73'
Замена
Д. Мунари
️️️️
В. Гаргано
Замена
А. Мантовани
️️️️
Н. Черубин
73'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Д. Кристальдо
66'
57'
Замена
Амаури
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:0!
Н. Черубин
Пас отдал
Л. Христодулопулос
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-3-3-1
23
Курчи
3
Черубин
15
Антонссон
14
Натали
3
Морлео
11
Фриберг
13
Гарич
24
Пациенца
7
Христодулопулос
33
Коне
9
Кристальдо
4-4-2
83
Миранте
6
Кассани
29
Палетта
6
Лукарелли
3
Молинаро
32
Маркьонни
18
Аква
5
Гаргано
18
Скелотто
17
Палладино
14
Биабиани
3
Черубин
17
Мантовани
17
Мантовани
3
Черубин
11
Фриберг
15
Перес
15
Перес
11
Фриберг
9
Кристальдо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Кристальдо
5
Гаргано
11
Мунари
11
Мунари
5
Гаргано
18
Скелотто
11
Амаури
11
Амаури
18
Скелотто
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Парма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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