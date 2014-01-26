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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 26 января 2014
Сампдория
26.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
62'
М. Габбиадини
90'
А. Диаманти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
Желтая карточка
А. Коста
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Диаманти
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
89'
79'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Н. Черубин
79'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
79'
65'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Морлео
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Эдер
62'
45'
+2
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
40'
34'
Желтая карточка
Р. Бьянки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Никола Поцци
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-4-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
7
Крстичич
21
Сориано
23
Эдер
11
Габбиадини
3-2-3-1-1
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
3
Черубин
13
Гарич
3
Морлео
7
Христодулопулос
24
Пациенца
15
Перес
23
Диаманти
9
Бьянки
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
3
Черубин
17
Мантовани
17
Мантовани
3
Черубин
3
Морлео
99
Аквафреска
99
Аквафреска
3
Морлео
9
Бьянки
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Бьянки
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Сампдория - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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