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Микел Аранбуру
Статистика
Микел Аранбуру - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1979 (47)
#11 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
29
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
12.05.2012
Валенсия
1' - 76'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
1 : 0
05.05.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
02.05.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
22.04.2012
Вильярреал
1' - 66'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
15.04.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
10.04.2012
Бетис
77' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 2
07.04.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
01.04.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
24.03.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
21.03.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 0
17.03.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
10.03.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2 : 0
04.03.2012
Реал Сосьедад
1' - 69'
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.02.2012
Мальорка
1' - 69'
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
4 : 1
19.02.2012
Реал Сосьедад
1' - 79'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2012
Севилья
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 1
05.02.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
29.01.2012
Спортинг
1' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
21.01.2012
Атлетико
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
0 : 1
15.01.2012
Реал Сосьедад
1' - 80'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
07.01.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 60'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
04.12.2011
Малага
1' - 74'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2 : 3
27.11.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.11.2011
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4 : 0
06.11.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.10.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 2
26.10.2011
Реал Сосьедад
1' - 77'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
23.10.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
2 : 0
16.10.2011
Реал Сосьедад
1' - 68'
58'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
02.10.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
2 : 1
25.09.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
20.09.2011
Гранада
1' - 80'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
17.09.2011
Реал Сосьедад
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
10.09.2011
Барселона
80' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1 : 2
27.08.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
85'
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