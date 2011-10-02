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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 02 октября 2011
Реал Сосьедад
02.10.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
61'
И. Мартинес
34'
Ф. Льоренте
70'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
А. Ираола
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
И. Мартинес
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
15
Демидов
3
де ла Белья
26
Мартинес
31
Марига
17
Зурутуса
10
Прието
14
Ильярраменди
9
Агиррече
7
Гризманн
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
11
Габилондо
10
Муньяин
12
Льоренте
17
Зурутуса
8
Сарпонг
8
Сарпонг
17
Зурутуса
7
Гризманн
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Гризманн
88
Мартинес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
88
Мартинес
11
Габилондо
8
Итурраспе
8
Итурраспе
11
Габилондо
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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