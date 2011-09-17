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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 17 сентября 2011
Севилья
17.09.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
53'
Ф. Кануте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Д. Перотти
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Ману
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
А. де ла Белья
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
А. Негредо
Желтая карточка
Ж. Эскюде
+1
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
М. Марига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-3-1-3
13
Варас
23
Коке
4
Спахич
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
15
Троховски
8
Перотти
11
Кануте
21
Негредо
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
15
Демидов
19
Мартинес
10
Прието
11
Аранбуру
31
Марига
17
Зурутуса
21
Ифран
7
Гризманн
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
11
Кануте
7
Ману
7
Ману
11
Кануте
8
Перотти
23
Арментерос
23
Арментерос
8
Перотти
10
Прието
23
Кадамуро
23
Кадамуро
10
Прието
11
Аранбуру
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Аранбуру
17
Зурутуса
9
Агиррече
9
Агиррече
17
Зурутуса
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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